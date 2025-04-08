Россиян предупредили о неожиданной опасности моркови

Морковь относится к аллергенным продуктам из-за содержащихся в ней гистаминов. Склонным к аллергии людям лучше не злоупотреблять этим овощем, заявила врач Людмила Лапа в беседе с «Радио 1».

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели», — уточнила она.

Такие продукты лучше есть один-два раза в неделю. Также не стоит злоупотреблять морковными фрешами, ведь из-за их чрезмерного употребления человек может получить токсический дерматит.

Врач посоветовала сочетать сок из моркови с другими продуктами, содержащими витамины С и омега 3 жирные кислоты. Кроме того, Лапа напомнила, что морковь помогает поддерживать остроту зрения за счет содержания в нем витамина А.

Кандидат медицинских наук Диана Генварская ранее напомнила о полезных свойствах березового сока. Он может улучшать пищеварение, снижать токсическую нагрузку и повышать иммунитет. Однако аллергикам и астматикам этот напиток противопоказан.