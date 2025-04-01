Врач Генварская: людям с диабетом следует пить березовый сок в минимальных количествах
Кандидат медицинских наук Диана Генварская в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала о свойствах березового сока.
По ее словам, он содержит органические кислоты, эфирные масла и небольшое количество сахара (до 2%). Это позволяет соку не бродить сразу после сбора.
«Березовый сок средней полезности в плане содержания», — сообщила врач.
Она отметила, что людям с сахарным диабетом следует употреблять его в минимальных количествах, а аллергикам и астматикам этот напиток противопоказан из-за риска перекрестной аллергии.
Рекомендуемая суточная доза березового сока составляет 250–300 миллиграмм. Он может улучшать пищеварение, разжижать кровь, снижать токсическую нагрузку и повышать иммунитет благодаря содержащемуся в нем метилсалицилату.