Врач Генварская: людям с диабетом следует пить березовый сок в минимальных количествах

По ее словам, он содержит органические кислоты, эфирные масла и небольшое количество сахара (до 2%). Это позволяет соку не бродить сразу после сбора.

«Березовый сок средней полезности в плане содержания», — сообщила врач.

Она отметила, что людям с сахарным диабетом следует употреблять его в минимальных количествах, а аллергикам и астматикам этот напиток противопоказан из-за риска перекрестной аллергии.

Рекомендуемая суточная доза березового сока составляет 250–300 миллиграмм. Он может улучшать пищеварение, разжижать кровь, снижать токсическую нагрузку и повышать иммунитет благодаря содержащемуся в нем метилсалицилату.