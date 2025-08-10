Россиян предупредили о кошмарном симптоме нового вируса из Китая

Опасная лихорадка чикунгунья сопровождается острой суставной болью, рассказал в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев. Этот вирус сейчас распространяется на территории Китая.

Вирусолог пояснил, что само название недуга переводится как «согнувшийся» — из-за того, что больной нередко вынужден сутулиться от резкой боли в пораженных суставах.

Инкубационный период чикунгуньи нередко протекает скрыто. Первые симптомы проявляются минимум через два дня, иногда лихорадка возникает только спустя 10-12 дней после заражения.

Отчасти характерные маркеры вируса напоминают сильный грипп с высокой, вплоть до 40 градусов температурой. На теле появляется сыпь, человека начинают мучить сильные суставные боли.

Летальным образом чикунгунья заканчивается редко. Пожилым и беременным следует опасаться этой лихорадки сильнее.

Лихорадкой чикунгунья летом 2025 года на юге Китая заразились около 10 тысяч человек. Раньше такое заболевание в стране не распространялось.

Роспотребнадзор 6 августа допустил, что в Россию может приехать человек, заболевший этой лихорадкой. Ведомство отмечало, что заболевание нечасто требует госпитализации и редко приводит к смерти. Симптомы чикунгунья проходят примерно за неделю.