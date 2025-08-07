Сегодня 17:30 Круче коронавируса? Дойдет ли чикунгунья до России и ждать ли новой пандемии Вирусолог Альтштейн объяснил, вероятна ли пандемия из-за чикунгуньи 0 0 0 Фото: Клинический институт им. М. Владимирского (МОНИКИ) / Медиасток.рф Эксклюзив

В Китае ввели ограничения из-за вируса чикунгунья. По официальным данным, в стране зарегистрировали более 10 тысяч случаев заболевания, в том числе свыше семи тысяч — в провинции Гуандун. Что это за вирус, который снова заставил нервничать китайское руководство, как он передается, какие симптомы проявляются у инфицированного, дойдет ли он до России и ждать ли новую пандемию, выяснил 360.ru.

Что такое вирус чикунгунья Чикунгунья — это арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae). Вызывает лихорадку чикунгунья — острое вирусное инфекционное заболевание. Передается через укус инфицированного комара рода аэдос (Aedes). «Не исключено, что в передаче участвуют животные, кровью которых питаются насекомые. Но заражение не происходит от человека к человеку», — рассказал 360.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Комары аэдос широко распространены в южных районах. По этой причине заболевание характерно для стран Африки, Южной Азии, в частности Индии и Китая. «В последнее время оно начало появляться в южных европейских странах и США», — отметил эксперт. В России лихорадку тоже можно встретить — в южной части страны.

Симптомы: сильные боли в суставах;

воспаление суставов — полиартрит;

лихорадка;

кишечные расстройства;

сыпь;

слабость;

головная боль;

высокая утомляемость;

снижение работоспособности. До первых симптомов обычно проходит от четырех до восьми дней. Болезнь всегда проявляется внезапно и остро: резко повышается температура, причем до 39 градусов, начинается лихорадка с ознобом, слабостью, потерей аппетита и мышечными болями. Следующая стадия — влияние на суставы. Запястья, ступни, голеностопы и кисти отекают, распухают, болят, становятся неподвижными. На ощупь они горячие и припухшие, с красноватой кожей.

Редко заболевание сопровождается кишечными расстройствами: болями в животе, срывами стула, тошнотой, еще реже — рвотой. Зато можно встретить сыпь — она покрывает все тело, сопровождается зудом и небольшими шелушениями. Иногда она точечная. Также возникают носовые кровотечения. «Для постановки правильного диагноза применяют полимеразную цепную реакцию. Ее широко используют для выявления разных вирусов, так как она позволяет найти даже небольшие их количества», — объяснил Альтштейн. Где обнаружили вирус чикунгунья Впервые о вирусе заговорили в начале 2025 года. Именно тогда вспышку зафиксировали на островах Реюньон, Майотта и Маврикий в Индийском океане — популярных местах отдыха. Однако сильнее всего обеспокоились в Китае нынешним летом. Там уже зарегистрировали свыше 10 тысяч случаев заражения, из них семь тысяч — только в городе Фошань провинции Гуандун.

Чтобы предотвратить распространение вируса, власти Китая приняли меры, которые очень напоминают ковидные времена: проверку температуры;

массовые тестирования;

сообщения аптек о покупателях, которые приобрели жаропонижающее;

дезинфекции целых районов. Однако пока смертей из-за болезни не фиксировали, сообщил Daily Mail. Несмотря на это, ВОЗ призвала принять срочные меры для предотвращения распространения заразы. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этом году во всем мире зафиксировали уже 250 тысяч случаев заболевания и 90 связанных с ними смертей. Насколько вирус чикунгунья опасен Лихорадка чикунгунья редко приводит к серьезным осложнениям. Однако у пожилых людей с сопутствующими заболеваниями есть риск летального исхода.

Лечение заболевания, вызванного вирусом чикунгунья Лекарства от лихорадки чикунгунья на данный момент нет. «Лечение симптоматическое, так как надежные средства против болезни, вызванной этим вирусом, отсутствуют», — отметил Альтштейн. Пациенты принимают жаропонижающие и обезболивающие препараты, а также антигистаминные средства и вазопротекторы. Меры профилактики Вакцину разрабатывают по всему миру, рассказал Альтштейн.

Но я не слышал об исследованиях в нашей стране. Пока есть только одна, которая уже допущена к применению. Ее создали в США. Анатолий Альтштейн

Для профилактики необходимо бороться с комарами: применять репелленты и ликвидировать очаги размножения насекомых. Сейчас в Китае людей активно тестируют на наличие вируса. Но есть ли в этом смысл, учитывая, что инфекция не передается от человека к человеку? Альтштейн заверил, что имеет. «Поскольку пациент, заболевший лихорадкой чикунгунья, считается носителем, а именно от него комар может перенести заразу на другого человека, то такие меры предосторожности, конечно, нужны», — объяснил эксперт.

Ждать ли новую пандемию, вызванную вирусом чикунгунья Альтштейн заверил, что миру ничего не угрожает. На это есть несколько причин.

Вирус передается комарами, а они — непостоянный компонент природы. То есть передача заразы возможна только в период, когда они размножаются и кусают. Анатолий Альтштейн

Кроме того, комары обитают не во всем мире. В основном их встречают в Африке и Азии, где тепло и влажно. В России они также обитают, но только в южных районах. В стране регистрируют единичные случаи лихорадки чикунгунья, и то у туристов, вернувшихся из эндемичных районов. «Пандемии не будет, это сомнений не вызывает», — подытожил Альтштейн.