Врач Джутова: прямая осанка способствует эффективному сжиганию калорий

Диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО перечислила правила, которые помогут избавиться от лишних килограммов. Так, важную роль в данном вопросе играет осанка.

Медик указала на важность поддержания правильного положения тела для желающих похудеть. Прямая спина активизирует большее количество мышц, что способствует более эффективному расходу калорий.

Кроме того, доктор рекомендовала не пренебрегать завтраком, чтобы стимулировать метаболизм. Данный прием пищи должен состояться в течение первого часа после пробуждения. Идеальным вариантом станут блюда из творога с кашей или сыра с цельнозерновым хлебом, дополненные орехами, добавил сайт KP.RU.

Джутова также призвала исключить из рациона сдобу, сладости, фастфуд и жареную пищу, содержащие избыточное количество сахара и жиров, которые повышают уровень глюкозы в крови.