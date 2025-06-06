Россиян предостерегли от употребления кетчупа

Привычка добавлять кетчуп в блюда опасна из-за наличия консервантов и сахара. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала диетолог Наталья Павлюк.

«В кетчуп, как в обработанный продукт, добавляют сахар, масло, соль. Также туда кладут усилители вкуса, ароматизаторы, что наиболее вредно», — предупредила она.

При выборе соуса следует обратить внимание на его состав, проверив на наличие консервантов. Именно они портят центры голода и насыщения. Все это приводит к тому, что человек набирает вес.

Диетолог пояснила, что из-за присутствия в кетчупе усилителей вкуса человек может начать чувствовать отвращение к обычной пище. Она посоветовала заменить кетчуп томатной пастой, приготовленной самостоятельно, или выбирать соусы с простым составом.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что трансжиры, содержащиеся в кетчупах, майонезах и фастфуде, разрушают стенки кровеносных сосудов.