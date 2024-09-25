Россиян напугали слухи о новом штамме COVID-19. Что надо знать о XEC?

Выявленный в России новый вариант COVID-19 — штамм ХЕС — не должен сильно отличаться по своим свойствам от штамма омикрон. Такое мнение в беседе с 360.ru озвучил врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Новости видел, а больных этим вариантом не видел. Но глобально больших отличий быть не должно, поскольку вирус COVID имеет одну основную линию — омикрон, а все подлинии принципиальных различий не имеют. Каждая следующая новая вариация вируса, если появляется в обществе, получает возможность пробивать иммунную защиту», — сказал он.

Вознесенский подчеркнул, что все наблюдаемые ранее штаммы значительно не отличались по симптомам, тяжести течения и заразности.

«Нет оснований говорить, что произошло нечто новое, поэтому советы прежние: маски, дистанцироваться, вакцинироваться от гриппа. Ожидать, что мы получим то, что уже было в 2022 году с сильным подъемом эпидемиологических значений, мне кажется, не стоит», — заключил инфекционист.

XEC — это рекомбинантный вариант вируса, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT, относящегося к семейству омикрон.