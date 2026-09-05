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    Вирусолог Волчков оценил риски распространения чумы в России

    Вирусолог Волочков: ситуация с чумой достаточно опасна, но риски для России малы

    Britta Pedersen/dpa
    Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com

    На границе с Россией проснулся очаг бубонной чумы. Уровень опасности этого патогена считается максимальным. Есть ли риск распространения чумы по российским регионам, как бороться с такой болезнью и нужна ли прививка, рассказал 360.ru вирусолог Павел Волчков.

    По словам специалиста, современная медицина научилась эффективно контролировать бактерию Yersinia pestis, которая в Средние века выкашивала огромное количество людей.

    «Безусловно, это на самом деле достаточно опасная ситуация. Но мы с этим патогеном хорошо знакомы. Давно научились контролировать ситуацию с подобными бактериями, несмотря на то, что уровень опасности с ними максимальный», — пояснил вирусолог Волчков.

    При этом ликвидировать все природные очаги инфекции в Монголии практически невозможно.

    «Нюанс в том, что в Монголии огромное количество скотомогильников. Животных не всегда закапывают правильно. Не все такие точки нанесены на карту. Потенциально опасность распространения чумы до сих пор остается», — признал специалист.

    Риски распространения чумы в России невысокие, добавил вирусолог. Плотность населения в районе очага заражения очень мала.

    «Вероятность распространения есть, но это все же маловероятно. Более того, Роспотребнадзор прилагает все усилия по контролю ситуации на границе, идет также вакцинация», — резюмировал Волочков.

    У каких границ России осенью 2024 года проснулся очаг чумы, что предпринял Роспотребнадзор и нужно ли опасаться эпидемии — читайте в материале 360.ru.