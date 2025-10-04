Роспотребнадзор запросил у Турции данные о заражении россиян вирусом Коксаки

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию о заражении россиян вирусом Коксаки в отеле в Анталье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос», — отметили в Роспотребнадзоре.

В запросе российское ведомство попросило турецкое министерство предоставить официальную информацию о результатах расследования и оценить риски ухудшения эпидемиологической ситуации.

Российские семьи застряли на отдыхе в Турции после того, как у их детей диагностировали вирус Коксаки. Случаи заражения зафиксировали среди постояльцев пятизвездочного отеля Crystal Admiral Resort Suites & Spa в курортном городе Сид.