Российские туристы застряли в Турции из-за опасного вируса

Российские семьи застряли на отдыхе в Турции после того, как у их детей диагностировали вирус Коксаки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, случаи заражения зафиксировали среди постояльцев пятизвездочного отеля Crystal Admiral Resort Suites & Spa в курортном Сиде. Одна из туристок рассказала, что спустя несколько дней после приезда у ее полуторагодовалого сына резко поднялась температура и появилась сыпь. Всю семью отправили на карантин.

По предписанию врачей отдыхающим нельзя ходить в бассейн, посещать общие зоны и рестораны — еду им доставляют в номер. Вылет разрешат только после получения медицинской справки о выздоровлении, чтобы исключить риск заражения других пассажиров.

Как отмечает Shot, о вспышке вируса сообщили и другие туристы из того же отеля — заболели несколько российских семей с маленькими детьми. По их словам, инфекцию дети могли подхватить в детской игровой комнате гостиницы.

В России родители также сообщают о случаях заражения вирусом Коксаки среди детей. По данным Baza, вспышки отмечены в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области и Красноярском крае. В основном болеют дети от трех до шести лет. Медики отмечают рост заболеваемости, но считают его сезонным явлением.