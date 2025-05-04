Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте Colgate

Роспотребнадзор взял на контроль жалобы на зубную пасту Colgate Total Clean Mint. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint Роспотребнадзор уточняет, что для данной категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок», — отметили в ведомстве.

Эти товары должны быть обязательно сертифицированы в форме декларации в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Государственная регистрация не требуется.

Роспотребнадзор следит за качеством продукции, которая продается в России. Все обнаруженные нарушения специалисты тщательно изучат и примут необходимые меры.

Роспотребнадзор напомнил: безопасность потребителей — главная задача ведомства. Если поступают обоснованные жалобы или выявляются несоответствия, будет проведена дополнительная экспертиза в аккредитованных лабораториях.

Ранее Роспотребнадзор взял под контроль случай сибирской язвы в Таиланде. Эпидемическое распространение заболевания исключено. Надзорная организация регулярно отслеживает текущую эпидемиологическую ситуацию в мире.