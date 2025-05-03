Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с сибирской язвой в Таиланде

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с сибирской язвой в Таиланде, угроза эпидемического распространения исключена. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Заболевание от человека к человеку не передается. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Угроза эпидемического распространения исключена», — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре добавили, что надзорная организация в постоянном режиме проводит оперативный мониторинг текущей эпидемиологической обстановки в мире.

«Для недопущения завоза опасных инфекционных болезней на территорию России во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль с использованием АИС „Периметр“, что позволяет в режиме реального времени оценивать ситуацию и минимизировать риск осложнения эпидемической обстановки», — добавили в Роспотребнадзоре.

В провинции Мухдахан зарегистрировали два случая сибирской язвы. Заражение произошло во время забоя больного скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. В результате развития септической формы болезни один человек скончался.

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