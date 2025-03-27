Терапевт Лапа: рост заболеваемости ОРВИ связан с резким изменением погоды

Весна создает благоприятные условия для распространения вирусов и бактерий. Рост заболеваемости различными инфекциями связан с резкими изменениями погоды, когда люди поспешно меняют гардероб и подвергаются простудам. Таким мнением поделилась врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с ОТР .

По последним данным Роспотребнадзора, число случаев ОРВИ и гриппа превышает один миллион за неделю, несмотря на снижение на 10,8%. Гриппы B и A (H1N1) лидируют среди респираторных инфекций, хотя случаи COVID-19 уменьшились.

Сейчас Россия переживает пик сезонных ОРВИ. Среди осложнений часто встречаются пневмония и отиты. Аллергикам рекомендуется внимательнее относиться к симптомам, чтобы избежать неправильного лечения.