Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с лихорадкой Марбург

Роспотребнадзор мониторит ситуацию с осложнением эпидемиологической обстановки в Руанде из-за вируса Марбург. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

От лихорадки в Руанде погибли девять человек, инфицированными числятся 27 человек. Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию, чтобы исключить возможные риски.

В пунктах пропуска организовали проверку для выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний. В ведомстве рассказали, что подготовили тест-системы на выявление вируса Марбург, чтобы исключить опасность его завоза в Россию.

Перед поездкой в Африку россиянам рекомендовали сделать прививки от гепатита А, желтой лихорадки и холеры. Доктор Александр Мясников посоветовал носить одежду с длинными рукавами, а также штаны.