Доктор Мясников посоветовал перед поездкой в Африку прививаться от гепатита А и желтой лихорадки
Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с ИА НСН посоветовал россиянам перед поездкой в Африку сделать прививки от гепатита А, желтой лихорадки и холеры.
Ранее СМИ писали, что Россия и Зимбабве договариваются о введении безвизового режима между странами.
«Надо понимать, что это не туризм в Турции. Там самое страшное животное на земле — комар, малярия уносит миллионы жизней», — сказал доктор.
Мясников призвал россиян носить в африканских странах одежду с длинными рукавами, а также штаны. На африканском континенте полно экзотических инфекций, добавил медик.
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