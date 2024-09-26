Доктор Мясников посоветовал перед поездкой в Африку прививаться от гепатита А и желтой лихорадки

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с ИА НСН посоветовал россиянам перед поездкой в Африку сделать прививки от гепатита А, желтой лихорадки и холеры.

Ранее СМИ писали, что Россия и Зимбабве договариваются о введении безвизового режима между странами.

«Надо понимать, что это не туризм в Турции. Там самое страшное животное на земле — комар, малярия уносит миллионы жизней», — сказал доктор.

Мясников призвал россиян носить в африканских странах одежду с длинными рукавами, а также штаны. На африканском континенте полно экзотических инфекций, добавил медик.