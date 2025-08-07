Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке чикунгуньи в Китае

Роспотребнадзор внимательно следит за данными о лихорадки чикунгунья в Китае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в России нет зафиксированных случаев лихорадки, но риски ее завоза существуют. В связи с этим на границе задействовали систему «Периметр», выявляющую граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Также Роспотребнадзор напомнил, что лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку. Переносчиком болезни являются кровососущие насекомые.

«В Российской Федерации проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья», — добавили в ведомстве.

Вспышка инфекции возникла в китайской провинции Гуандун. У заразившихся поднимается температура, начинаются длительные суставные боли и сыпь. За последний месяц в городе Фошань зарегистрировали более семи тысяч случаев.