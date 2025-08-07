«Не только через комара». Инфекционист оценил опасность нового китайского вируса чикунгунья

Власти китайской провинции Гуандун возобновили санитарные меры времен пандемии для борьбы с вирусом чикунгунья. По данным Bloomberg, при покупке лекарств от симптомов болезни теперь требуется предъявлять документы, а данные пациентов передаются в санэпидслужбы.

Вирус передается через укусы комаров и вызывает температуру до 40 градусов, длительные суставные боли и сыпь. В городе Фошань за последний месяц выявили более семи тысяч случаев заражения. Ситуация с вирусом чикунгунья в России Кандидат медицинских наук, инфекционист, аллерголог-иммунолог и педиатр Екатерина Кулова в комментарии для 360.ru подробно объяснила ситуацию с новым вирусом. Она подчеркнула, что в России пока нет оснований для паники.

У нас в данный момент случаев нет. Роспотребнадзор работает, и я думаю, в случае необходимости, скорее всего введут какие-то пропускные ограничения в аэропортах и морских портах, чтобы в Россию не завозились зараженные. Екатерина Кулова инфекционист, аллерголог-иммунолог

Отвечая на вопрос о возможных сроках проникновения вируса в Россию, Кулова призвала не делать поспешных выводов. «Нельзя сказать, что у нас сейчас через пять дней появится вирус. Самолеты отмываются, к тому же невозможно тем же самым комарам прилететь к нам в страну так запросто», — сообщила инфекционист. При этом эксперт не исключила альтернативные пути распространения инфекции.

Заражение может произойти не только через комара. Это может произойти воздушно-капельным путем от другого человека. Екатерина Кулова

Будет ли вакцинация от чикунгуньи На вопрос о вакцинации врач ответила, что на данный момент вакцинация не требуется и неизвестно, потребуется ли вообще. Но в качестве предосторожности, врач посоветовала придерживаться самых обычных мер безопасности, которые нужны при любом респираторном заболевании.

Пока ничего не стоит бояться. Желательно не контактировать с человеком, заранее знающим, что он болеет. Если человек, который заболел, будет оставаться дома при любом ОРВИ, это будет снижать любую заболеваемость. Екатерина Кулова

При этом эксперт выразила надежду, что новая инфекция может обойти Россию стороной. По ее словам, этот вирус может оказаться одним из многих, которые в нашей стране прошли незаметно и без последствий. «Возможно, это будет как один из вирусов, которые прошли мимо нас. Их очень много, просто какие-то открываются и узнаются, а в связи с осторожностью после коронавируса, конечно, все теперь переживают заранее», — подытожила врач. Мнение Роспотребнадзора В Роспотребнадзоре подтвердили, что в России случаи заражения на данный момент не выявлены, и отметили, что ситуация находится под особым контролем.

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют. пресс-служба Роспотребнадора