Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки Эболы в Африке

Специалисты Роспотребнадзора усилили санитарно-карантинные меры в пунктах пропуска на границе в связи со вспышкой Эболы в Африке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

За состоянием путешественников, приезжающих в Россию из регионов с повышенным риском заражения, будут следить при помощи АИС «Периметр». Эта система позволяет оперативно оценивать и минимизировать риски.

Роспотребнадзор добавил, что рисков распространения лихорадки Эбола сейчас нет, специалисты не регистрировали случаи заболевания в стране. Ведомство в кратчайшие сроки создало тест-систему для диагностики заболевания и наладило ее производство.

Ранее врач общей практики Елена Павлова отметила, что на всех пунктах пропуска через границу осуществляется контроль в рамках проекта «Санитарный щит». Также Россия сотрудничает с африканскими странами в области мониторинга инфекций.