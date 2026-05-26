Врач Павлова объяснила, что россиянам не стоит опасаться завоза лихорадки Эбола

По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900 человек, причем 101 случай был подтвержден лабораторно. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировала врач общей практики Елена Павлова.

Роспотребнадзор официально заявил, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует.

«В рамках федерального проекта „Санитарный щит“ во всех пунктах пропуска через границу осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль с применением автоматизированной информационной системы „Периметр“», — заверила медик.

Она отметила активное сотрудничество России со странами Африки в сфере мониторинга опасных инфекций. В текущих условиях завоза вируса в РФ можно не опасаться.