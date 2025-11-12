Внебольничная пневмония косит россиян: как защитить легкие и не допустить осложнений
Врач Вознесенский назвал главные факторы внебольничной пневмонии
В России начала расти заболеваемость внебольничной пневмонией. Как распознать воспаление легких и почему его ни в коем случае нельзя переносить на ногах, разбирался 360.ru.
Свежую статистику по внебольничной пневмонии озвучил в беседе с РИА «Новости» главный внештатный пульмонолог Минздрава России, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев.
«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения», — уточнил он.
При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют, по словам Авдеева, около восьми случаев на 100 тысяч человек.
Внебольничная и внутрибольничная пневмония: отличия
Главным отличием внебольничной и внутрибольничной пневмонии выступает возбудитель болезни. Во втором случае речь будет идти о микробах, которые атаковали человека, когда он находится в медицинском учреждении.
«То есть пациент долгое время лежит в больнице, у него понижен иммунитет и на фоне основного заболевания у него развивается такая пневмония. Причем микробы, которые могут вызвать ее, будут сильно устойчивы ко многим антибиотикам», — отметил в беседе с 360.ru врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
А внебольничная пневмония, как следует из ее названия, поражает человека за пределами лечебных стен. Поспособствовать этому может ряд неблагоприятных факторов. И первый из них вытекает из последствий ОРВИ.
То есть человек заболел какой-то вирусной инфекцией, у него ослаб иммунитет, он постарался эту болезнь перенести на ногах и как осложнение у него развивается внебольничная пневмония, объяснил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.
«Поэтому совет номер один — не шутить с обычными ОРВИ, не геройствовать, не ходить на работу, на учебу, а лечиться и только после восстановления приступать к повседневной жизни», — подчеркнул он.
Помимо этого, симптомы внебольничный пневмонии могут развиваться у части больных при переохлаждении. Так что второй совет в связи с этим — постараться избегать такого состояния и одеваться по погоде.
«И, наконец, третье — бросать курить, здоровый образ жизни, как это ни банально, но это тем не менее тоже может спасти и ограничить от внебольничной пневмонии», — рекомендовал собеседник 360.ru.
Какая пневмония тяжелее
По словам Жемчугова, вследствие того, что внутрибольничную пневмонию вызывает бактерия, которая может иметь устойчивость к различным антибиотикам, лечить ее сложнее.
Впрочем, в случае с пневмонией нужно понимать, что воспаление легких в любом случае тяжелое заболевание, поэтому, столкнувшись с внебольничной ее разновидностью, лечить ее самостоятельно или «ждать, когда само пройдет», будет самым худшим решением.
Вознесенский при этом заострил особое внимание на возможных осложнениях, которые можно получить из-за пневмонии. Их много и они очень разные: начиная от воспаления оболочки легких (так называемого плеврита) вплоть до сепсиса.
«Часть больных имеют дыхательную недостаточность и лечатся в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. При тяжелом течении в легких могут оставаться рубцы — последствия пневмонии и тогда нужно заниматься реабилитацией, восстановлением дыхательной функции», — предупредил врач.
Тяжелее переносят пневмонию курильщики со стажем и хронической обструктивной болезнью легких.
Симптомы и диагностика пневмонии
Как правило, внебольничную пневмонию диагностируют в первые 48 часов после таких симптомов, как кашель, лихорадка, выделение мокроты и одышка. И сложнее всего переносят ее пожилые люди и пациенты с разными сопутствующими заболеваниями.
По оценке Роспотребнадзора, к самым эффективным средством профилактики пневмонии относится своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.
Помимо этого, есть несколько простых мер, которые могут помочь защитить себя от воспаление легких. В их числе:
- соблюдение правил здорового образа жизни;
- здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов;
- мытье рук с мылом или обработка антисептиками;
- соблюдение социальной дистанции;
- регулярное проветривание и уборка дома.