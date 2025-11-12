Сегодня 19:06 Внебольничная пневмония косит россиян: как защитить легкие и не допустить осложнений Врач Вознесенский назвал главные факторы внебольничной пневмонии 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Здоровье

Статистика

Больницы

Минздрав

Грипп

Врачи

Правила

Роспотребнадзор

Россия

Медицина

ОРВИ

Наука

В России начала расти заболеваемость внебольничной пневмонией. Как распознать воспаление легких и почему его ни в коем случае нельзя переносить на ногах, разбирался 360.ru.

Свежую статистику по внебольничной пневмонии озвучил в беседе с РИА «Новости» главный внештатный пульмонолог Минздрава России, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев. «Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растет и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения», — уточнил он. При этом по летальности показатели стабильны из года в год и составляют, по словам Авдеева, около восьми случаев на 100 тысяч человек.

Фото: Медиасток.рф

Внебольничная и внутрибольничная пневмония: отличия Главным отличием внебольничной и внутрибольничной пневмонии выступает возбудитель болезни. Во втором случае речь будет идти о микробах, которые атаковали человека, когда он находится в медицинском учреждении. «То есть пациент долгое время лежит в больнице, у него понижен иммунитет и на фоне основного заболевания у него развивается такая пневмония. Причем микробы, которые могут вызвать ее, будут сильно устойчивы ко многим антибиотикам», — отметил в беседе с 360.ru врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

А внебольничная пневмония, как следует из ее названия, поражает человека за пределами лечебных стен. Поспособствовать этому может ряд неблагоприятных факторов. И первый из них вытекает из последствий ОРВИ.

Фото: Медиасток.рф

То есть человек заболел какой-то вирусной инфекцией, у него ослаб иммунитет, он постарался эту болезнь перенести на ногах и как осложнение у него развивается внебольничная пневмония, объяснил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. «Поэтому совет номер один — не шутить с обычными ОРВИ, не геройствовать, не ходить на работу, на учебу, а лечиться и только после восстановления приступать к повседневной жизни», — подчеркнул он.

Помимо этого, симптомы внебольничный пневмонии могут развиваться у части больных при переохлаждении. Так что второй совет в связи с этим — постараться избегать такого состояния и одеваться по погоде.

Фото: Медиасток.рф

«И, наконец, третье — бросать курить, здоровый образ жизни, как это ни банально, но это тем не менее тоже может спасти и ограничить от внебольничной пневмонии», — рекомендовал собеседник 360.ru.

Какая пневмония тяжелее По словам Жемчугова, вследствие того, что внутрибольничную пневмонию вызывает бактерия, которая может иметь устойчивость к различным антибиотикам, лечить ее сложнее. Впрочем, в случае с пневмонией нужно понимать, что воспаление легких в любом случае тяжелое заболевание, поэтому, столкнувшись с внебольничной ее разновидностью, лечить ее самостоятельно или «ждать, когда само пройдет», будет самым худшим решением.

Вознесенский при этом заострил особое внимание на возможных осложнениях, которые можно получить из-за пневмонии. Их много и они очень разные: начиная от воспаления оболочки легких (так называемого плеврита) вплоть до сепсиса.

Фото: РИА «Новости»

«Часть больных имеют дыхательную недостаточность и лечатся в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. При тяжелом течении в легких могут оставаться рубцы — последствия пневмонии и тогда нужно заниматься реабилитацией, восстановлением дыхательной функции», — предупредил врач. Тяжелее переносят пневмонию курильщики со стажем и хронической обструктивной болезнью легких.

Симптомы и диагностика пневмонии Как правило, внебольничную пневмонию диагностируют в первые 48 часов после таких симптомов, как кашель, лихорадка, выделение мокроты и одышка. И сложнее всего переносят ее пожилые люди и пациенты с разными сопутствующими заболеваниями.

По оценке Роспотребнадзора, к самым эффективным средством профилактики пневмонии относится своевременная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша.

Помимо этого, есть несколько простых мер, которые могут помочь защитить себя от воспаление легких. В их числе: соблюдение правил здорового образа жизни;

здоровое полноценное питание с достаточным содержанием белков, микроэлементов и витаминов;

мытье рук с мылом или обработка антисептиками;

соблюдение социальной дистанции;

регулярное проветривание и уборка дома.