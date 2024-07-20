В Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России

Роспотребнадзор: в последние годы в России были единичные случаи листериоза

Заболеваемость листериозом в России в последние годы держится на уровне единичных случаев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом находится на уровне 0,07 на 100 тысяч населения», — отметили в ведомстве.

В 2023-м сотрудники Роспотребнадзора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. По микробиологическим показателям они выявили около 4% проб, несоответствующих гигиеническим нормативам.

В пресс-службе подчеркнули, что по итогам прошлого года специалисты изъяли из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции. Из них 60% составило продовольственное сырье.

Ранее стало известно, что в США зафиксировали вспышку листериоза, охватившей 12 штатов. Погибли два человека. Они отравились колбасными изделиями, купленными в магазине.