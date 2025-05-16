Роспотребнадзор приостановил продажу зараженной продукции «Петелинка»

Сальмонеллу обнаружили в продукции торговой марки «Петелинка». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора на официальном сайте столичного управления.

Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что ведомство выявило бактерии в фарше, шницеле и филе бренда. По данным источников, зараженные партии нашли в магазинах «Пятерочка» в Зеленограде, а также в сетях «Лента», «Магнит» и «Ашан».

«Всего на предприятиях продовольственной торговли ООО „Агроторг“ по городу Москве было отобрано 935 образцов пищевой продукции (в том числе полуфабрикатов из мяса птицы), из них 66 образцов (7%) не соответствовали обязательным требованиям, в том числе по микробиологическим показателям безопасности», — отметили в Роспотребнадзоре.

В список небезопасной продукции вошли охлажденные шницель и фарш «Премиум из филе» торговой марки «Петелинка». Производитель — АО «КЦ» из Московской области.

С 14 марта по 9 апреля столичное управление Роспотребнадзора провело плановую проверку в 250 магазинах «Пятерочка» ООО «Агроторг».

По данным ведомства, в отношении компании приняли меры административного воздействия. Ей выдали предписания об устранении нарушений и приостановки продажи небезопасной продукции. Кроме того, руководству поручили разработать меры по предотвращению возможного вреда.

Ранее врач-диетолог рассказал об опасности, связанной с употреблением куриных яиц. По его словам, сальмонелла может размножаться на яичной скорлупе и вызывать острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта.