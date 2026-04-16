Роспотребнадзор предупредил о рисках распространения холеры

В мире наблюдается тенденция к распространению холеры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конгрессе «Эпидемиология-2026», ее слова привел ТАСС .

«Есть реализация эпидемиологических рисков. Безусловно, меньше они не станут», — добавила она.

Возбудитель холеры — вибрион, заразиться им можно через еду или воду. Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предупредил, что из-за массовых подтоплений особое внимание угрозе нужно будет уделить на территории Дагестана.

Гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар предупредил, что в неочищенной воде из-под крана могут содержаться канцерогены — хлорорганические соединения. Он призвал фильтровать ее, прежде чем пить.