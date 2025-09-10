Роспотребнадзор посоветовал в период гриппа и ОРВИ делать генеральную уборку раз в две недели

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали проводить регулярную влажную уборку один-два раза в неделю. Начать следует с разбора захламленных участков и отправки текстиля в стирку. Рекомендации по уборке помещений в сезон гриппа и ОРВИ собрала Тульская Служба Новостей .

Порядок уборки должен быть таким: от дальних комнат к выходу, соблюдая принцип «сверху вниз». Сначала очищаются верхние поверхности, затем мебель и пол. Это поможет избежать повторного оседания пыли.

В сезон вирусов Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию помещений с применением спецсредств. Необходимо вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами дверные ручки, выключатели и другие поверхности.

Особое внимание следует уделить ванной комнате и санузлу. После уборки необходимо проветрить помещение и обработать руки кожным антисептиком или вымыть их с мылом.

Генеральную уборку Роспотребнадзор рекомендует проводить после праздников, приема большого количества гостей, а в период гриппа и ОРВИ раз в две недели.