Роспотребнадзор поможет ликвидировать вспышку неизвестного заболевания в Бурунди

Роспотребнадзор направит группу специалистов в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Решение приняли после обращения министра здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Лидуин Барадахана. Российские эксперты вылетают в страну для содействия местным коллегам в расследовании вспышки болезни неустановленной этиологии, зафиксированной в округе Мпанда на севере государства.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с бурундийскими медиками проведут исследования образцов биологического материала с применением российских тест-систем и реагентов. Они позволяют диагностировать более 20 различных инфекций, включая особо опасные геморрагические лихорадки. Также в Бурунди доставят оборудование для оперативных лабораторных анализов.

