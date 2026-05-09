Врач Уланкина предупредила о риске заражения хантавирусом через вдыхание пыли

Хантавирус представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно в дачный сезон. Этот вирус может длительное время находиться в пыли старых помещений и подвалов, ожидая благоприятных условий для распространения. Подробнее рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с Ura.ru .

По ее словам, хантавирус — это группа вирусов, переносимых грызунами, такими как мыши и полевки. Вирус содержится в их моче, слюне и помете. Человек может заразиться не только от укуса грызуна, но и при вдыхании пыли с мельчайшими частицами высохших выделений мышей.

Медик предупредила, что коварство хантавируса заключается в длительном инкубационном периоде — от момента заражения до первых признаков болезни может пройти от одной до шести недель. Симптомы на начальной стадии легко спутать с гриппом или кишечной инфекцией.