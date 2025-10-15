Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов

Проект приказа предусматривает, что продажу биологически активных добавок можно прекратить, если у них нет государственной регистрации, в составе обнаружены запрещенные вещества, они не соответствуют установленным нормам, продаются под видом пищевых добавок или информация о продавце недостоверна.

Этот приказ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и будет актуален до 1 марта 2032 года.

Роспотребнадзор принял меры против некоторых производителей БАДов после проверки Роскачества. Исследование выявило ошибки в маркировке и другие нарушения.

Ранее врач-офтальмолог Анна Соловей рассказала, что добавки с черникой не оказывают существенного клинического воздействия на здоровье глаз. Миф о том, что черника улучшает зрение, не подтверждается научными исследованиями. Широкое назначение таких препаратов пациентам было скорее данью традиции и маркетингу.