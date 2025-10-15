Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов
Роспотребнадзор разработал проект перечня оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Документ, опубликован на сайте правительства.
Проект приказа предусматривает, что продажу биологически активных добавок можно прекратить, если у них нет государственной регистрации, в составе обнаружены запрещенные вещества, они не соответствуют установленным нормам, продаются под видом пищевых добавок или информация о продавце недостоверна.
Этот приказ должен вступить в силу 1 марта 2026 года и будет актуален до 1 марта 2032 года.
Роспотребнадзор принял меры против некоторых производителей БАДов после проверки Роскачества. Исследование выявило ошибки в маркировке и другие нарушения.
Ранее врач-офтальмолог Анна Соловей рассказала, что добавки с черникой не оказывают существенного клинического воздействия на здоровье глаз. Миф о том, что черника улучшает зрение, не подтверждается научными исследованиями. Широкое назначение таких препаратов пациентам было скорее данью традиции и маркетингу.