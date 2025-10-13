Офтальмолог Соловей опровергла заявления о пользе БАДов с черникой для зрения

Врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что добавки с черникой не оказывают существенного клинического воздействия на здоровье глаз.

«Популярные в России препараты и БАДы с черникой исторически назначались очень широко, в том числе детям. Это было скорее данью традиции и маркетингу, чем результатом убедительных исследований», — привел слова доктора сайт «Известия».

По словам офтальмолога, миф о том, что черника улучшает зрение, не имеет научного подтверждения. Несмотря на широкое применение добавок с черникой, современные исследования не показали их эффективности для улучшения зрения у здоровых людей или пациентов без специфических проблем с сетчаткой.

Наибольшую доказательную базу имеют комплексы для здоровья глаз, проверенные в рамках крупного исследования AREDS2. Они снижают риск прогрессирования возрастной макулодистрофии на 25% у пациентов с промежуточной стадией заболевания, но не предотвращают этого риска у здоровых людей, подчеркнула Соловей.