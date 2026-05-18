Роспотребнадзор отправит специалистов в Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола

Роспотребнадзор по просьбе властей Уганды направит в Кампалу специалистов, чтобы расследовать обстоятельства вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Угандийским специалистам также передадут тесты для диагностики заболевания и окажут другую материально-техническую помощь. Обучение прошли более 80 местных биологов и врачей.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. По его словам, многое зависит не от уровня медицины, а от бдительности и заботы о своем здоровье.

Также Онищенко добавил, что Эбола опаснее хантавируса и имеет больше шансов на распространение.