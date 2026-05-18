Россиян призвали отказаться от путешествий в экзотические страны из-за Эболы

Россиянам стоит воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — отметил Онищенко.

Академик напомнил об опасности вируса Эбола. По словам Онищенко, многое зависит не от уровня медицины, а от бдительности и заботы о своем здоровье.

Ранее в Демократической Республике Конго и Уганде произошла вспышка лихорадки Эбола, из-за которой ВОЗ ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения в сфере здравоохранения. Ситуацию усугубляют гуманитарный кризис, активные перемещения людей и обилие неофициальных медицинских центров в этих странах.