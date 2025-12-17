Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области находится на сезонном уровне, специалисты не выявили превышения пороговых значений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Представители ведомства подчеркнули, что распространившиеся в Сети данные об эпидемии гонконгского гриппа в области не соответствуют действительности.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов и держат ситуацию на контроле. Большинство случаев — заболевания легкой и средней тяжести, доля госпитализированных с респираторными инфекциями составляет 1,7% от всех заболевших.
В пресс-службе также напомнили, что самой эффективной мерой профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация. В Московской области на сегодняшний день привито более 62% населения.
Среди других главных методов профилактики:
- Мытье рук с мылом, особенно после пребывания на улице и пользования общественным транспортом. Промывание слизистой носа после возвращения домой.
- Регулярное проветривание помещения (три-четыре раза в день по 15–20 минут) и проведение влажной уборки.
- Отказ от посещения мест с большим скоплением людей: по возможности лучше минимизировать походы в торговые центры и на массовые мероприятия в период эпидемического подъема.
- Ношение маски в в поликлиниках, в общественном транспорте. Причем менять ее нужно менять каждые два-три часа или при ее увлажнении.
- При появлении первых симптомов заболевания нужно обращаться за медицинской помощью.
Ранее академик РАН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, как происходит заражение гонконгским гриппом. Вирус может передаться от больного воздушно-капельным путем: через разговор, чихание, близкий контакт.