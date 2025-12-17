Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Московской области находится на сезонном уровне, специалисты не выявили превышения пороговых значений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Представители ведомства подчеркнули, что распространившиеся в Сети данные об эпидемии гонконгского гриппа в области не соответствуют действительности.

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов и держат ситуацию на контроле. Большинство случаев — заболевания легкой и средней тяжести, доля госпитализированных с респираторными инфекциями составляет 1,7% от всех заболевших.

В пресс-службе также напомнили, что самой эффективной мерой профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация. В Московской области на сегодняшний день привито более 62% населения.