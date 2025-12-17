Названы основные пути передачи гонконгского гриппа

Онищенко: гонконгским гриппом можно заразиться при разговоре или чихании

Гонконгским гриппом можно заразиться двумя способами — воздушно-капельным путем и через использование общей посуды. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Заражаются воздушно-капельным путем, то есть разговор, чихание, близкий контакт», — сказал он.

Онищенко добавил, что люди могут заразиться также, если воспользуются, например, одной кружкой. По его словам, последние 50 лет штамм гриппа А (Н3N2) фиксируется практически ежегодно. В России сейчас отмечается прогнозируемый подъем заболеваемости.

Ранее директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Светлана Вахрушева предупредила, что симптоматика гонконгского гриппа схожа с другими видами гриппа. Это температура выше 38 градусов, ломота в мышцах и суставах, озноб, возможны также сухой кашель и сильная головная боль.