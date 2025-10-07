Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки в России

Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки в России не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в России наблюдается стабильная ситуация с энтеровирусными инфекциями.

Вирус Коксаки — энтеровирусная инфекция, передающаяся при тесном контакте с зараженным человеком, через пищу и воду. В основном заболевают дети до 10 лет.

Заболевание проходит в легкой форме с симптомами в виде общей слабости, боли в горле, сыпи и небольшой лихорадки.

Для профилактики необходимо соблюдать правила личной гигиены, избегать контакта с зараженными в местах общего пользования и тщательно мыть руки.

Telegram-канал Baza сообщал, что массовые случаи Коксаки среди детей от трех до шести лет зафиксировали в Орле, Уфе, Новосибирске, Тюмени, Красноярском крае и Архангельской области.