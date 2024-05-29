Роспотребнадзор назвал пять продуктов для здорового пищеварения

Йогурт и топинамбур вошли в топ-5 лучших продуктов для пищеварения. Об этом сообщили в рамках проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

Наладить пищеварение можно не только с помощью лекарств, но и при помощи продуктов. Одним из лучших корнеплодов в этом плане является свекла. В ее составе содержатся бетаин и бетанин — важные липотропные соединения. Они участвуют в жировом обмене и помогают работать клеткам печени. Также овощ является хорошим антисептиком и облегчает передвижение пищи по пищеварительному тракту.

Вторым в списке ценных продуктов идет йогурт. В нем самое полезное — живые бактерии, которые могут сдерживать рост вредоносных бактерий. Они же стабилизируют работу кишечника и поддерживают кислотность, необходимую для пищеварения.

Имбирь очень ценится за эфирные масла, которые стимулируют выделение желчи и обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также в корневище есть повышающие активность ферментов вещества. Они помогают эффективнее переваривать тяжелую пищу.

Овсянка считается одной из полезнейших круп. В ней содержится около 12% белка и 65% углеводов. Также в овсянке присутствуют витамин E и бета-глюканы, которые помогают бороться с вредными свойствами жирной пищи и снижают уровень холестерина.

Последний по списку, но не по значимости, идет топинамбур. Его клубни содержат много важных элементов. Топинамбур хорошо стимулирует обмен веществ и выделение желчи. Он может избавить от изжоги и очищает внутреннюю поверхность кишечника. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в день можно употреблять около 100 граммов сырых клубней «земляной груши» в любом виде.