Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Объем производства продуктов питания в Москве вырос в 2,6 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в столице действуют меры поддержки бизнеса, и ими могут воспользоваться различные компании, в том числе и производители продуктов питания. По его словам, выпуском пищевых продуктов сейчас занимаются более московских 290 предприятий.

«По итогам первого квартала 2024 [года] они изготовили на 155% больше продукции, чем за тот же период прошлого года», — указал Ликсутов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта рассказал, что самый динамичный рост зафиксировали среди мясоперерабатывающих заводов — они в 6,4 раза нарастили выпуск продукции. Он также подчеркнул, что в России каждая девятая тонна колбасы создавалась на столичных предприятиях, которые выпустили 66,8 тысячи тонн колбасных изделий.

Увеличение объема производства показали и молочные комбинаты, которые выпустили свыше 10,5 тысяч тонн сыра и творожных продуктов, увеличив выпуск в 1,2 раза. В Москве в данной отрасли специализируются 24 предприятия, в том числе молочные заводы «Царицынский» и «Лианозовский», а также производитель плавленых сыров «Карат».

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Наращиванию объемов выпуска способствовала поддержка со стороны города. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что 24 московских производителя получают налоговые льготы, так как они имеют статус промкомплекса. Вырученные средства компании инвестируют в развитие.

В качестве примера Овчинский привел предприятие «Элитгрупп инвест», которому в 2023 году одобрили инвестиционный кредит. Эти деньги производитель вложит в строительство второй очереди мясоперерабатывающего завода на земле, которую город предоставил компании в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Овчинский подчеркнул, что в ТиНАО создается масштабный пищевой кластер, объединяющий несколько предприятий по производству мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции.

«Кроме того, там планируют создать вертикальные фермы для выращивания зелени и овощей», — добавил он.

Ранее в столице нарастили выпуск косметической продукции и бытовой химии. Столичные предприятия увеличили объемы производства 1,3 раза в первом квартале этого года.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

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