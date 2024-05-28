Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Объем производства продуктов питания в Москве вырос в 2,6 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в столице действуют меры поддержки бизнеса, и ими могут воспользоваться различные компании, в том числе и производители продуктов питания. По его словам, выпуском пищевых продуктов сейчас занимаются более московских 290 предприятий.

«По итогам первого квартала 2024 [года] они изготовили на 155% больше продукции, чем за тот же период прошлого года», — указал Ликсутов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта рассказал, что самый динамичный рост зафиксировали среди мясоперерабатывающих заводов — они в 6,4 раза нарастили выпуск продукции. Он также подчеркнул, что в России каждая девятая тонна колбасы создавалась на столичных предприятиях, которые выпустили 66,8 тысячи тонн колбасных изделий.

Увеличение объема производства показали и молочные комбинаты, которые выпустили свыше 10,5 тысяч тонн сыра и творожных продуктов, увеличив выпуск в 1,2 раза. В Москве в данной отрасли специализируются 24 предприятия, в том числе молочные заводы «Царицынский» и «Лианозовский», а также производитель плавленых сыров «Карат».