Роспотребнадзор напомнил об актуальности вакцинации от клещевого энцефалита

В Нижегородском областном информационном центре прошла пресс-конференция об иммунизации и вакцинации. Спикером выступила замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, сообщила pravda-nn.ru.

Эксперт напомнила о важности вакцинации от клещевого энцефалита весной. Тем, кто не прививался ранее, нужно сделать две прививки с интервалом в две недели и подождать месяц для формирования иммунитета.

Садыкова также призвала соблюдать правила личной гигиены на природе в майские праздники. Важно использовать антисептики, влажные салфетки, тщательно мыть овощи, зелень и хорошо прожаривать мясо. Не рекомендуется употреблять арбузы — для них еще не сезон.

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