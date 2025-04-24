Роспотребнадзор напомнил об актуальности вакцинации от клещевого энцефалита

Эксперт напомнила о важности вакцинации от клещевого энцефалита весной. Тем, кто не прививался ранее, нужно сделать две прививки с интервалом в две недели и подождать месяц для формирования иммунитета.

Садыкова также призвала соблюдать правила личной гигиены на природе в майские праздники. Важно использовать антисептики, влажные салфетки, тщательно мыть овощи, зелень и хорошо прожаривать мясо. Не рекомендуется употреблять арбузы — для них еще не сезон.