Роспотребнадзор напомнил об актуальности вакцинации от клещевого энцефалита

В Нижегородском областном информационном центре прошла пресс-конференция об иммунизации и вакцинации. Спикером выступила замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, сообщила pravda-nn.ru.
Эксперт напомнила о важности вакцинации от клещевого энцефалита весной. Тем, кто не прививался ранее, нужно сделать две прививки с интервалом в две недели и подождать месяц для формирования иммунитета.
Садыкова также призвала соблюдать правила личной гигиены на природе в майские праздники. Важно использовать антисептики, влажные салфетки, тщательно мыть овощи, зелень и хорошо прожаривать мясо. Не рекомендуется употреблять арбузы — для них еще не сезон.
Волонтеры отправили генератор и гумпомощь в зону СВО из Солнечногорска
Отремонтированную котельную в Ногинске запустят к отопительному сезону
Переселенцы получат ключи от квартир в новом доме в Старой Купавне в июне
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производством бензина
Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте