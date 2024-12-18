Роспотребнадзор изучит вспышку болезни с неконтролируемой дрожью в Уганде

В Уганде произошла вспышка неизвестной болезни, одним из симптомов которой стала неконтролируемая дрожь. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что служба взяла ситуацию на контроль.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», — сообщили санитарные врачи.

Специалисты насчитали около 300 инфицированных, из них большинство — женского пола. Главным симптомом болезни стала неконтролируемая дрожь. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о наличии лабораторной базы, квалифицированных специалистов и референс-центров для контроля над ее возможным распространением. Информация обо всех подозрительных случаях оперативно поступит врачам.

Другой неизученный вирус распространился в Демократической Республике Конго. Инфицированные пожаловались на покраснение глаз и головную боль.