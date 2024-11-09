Роспотребнадзор исключил угрозу распространения вируса Коксаки в России

Угрозы распространения энтеровирусных инфекций в России нет, включая вирус Коксаки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую процитировало РИА «Новости» .

По ее словам, на горячую линию ведомства никто не обратился со словами о плохом самочувствии после возвращения из Турции.

«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет», — подчеркнула главный санитарный врач.

Ранее глава центра профилактики и здоровья Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен рассказала, как не заразиться этим вирусом. По ее словам, важно соблюдать гигиену, как следует обрабатывать продукты питания, дезинфицировать детские вещи и поддерживать естественный иммунитет.