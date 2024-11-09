Роспотребнадзор исключил угрозу распространения вируса Коксаки в России
Попова: в России не фиксируют распространения вируса Коксаки
Угрозы распространения энтеровирусных инфекций в России нет, включая вирус Коксаки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую процитировало РИА «Новости».
По ее словам, на горячую линию ведомства никто не обратился со словами о плохом самочувствии после возвращения из Турции.
«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет», — подчеркнула главный санитарный врач.
Ранее глава центра профилактики и здоровья Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен рассказала, как не заразиться этим вирусом. По ее словам, важно соблюдать гигиену, как следует обрабатывать продукты питания, дезинфицировать детские вещи и поддерживать естественный иммунитет.