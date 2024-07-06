Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

В России исключены риски распространения чумы, Роспотребнадзор проводит необходимую работу по предотвращению случаев завоза болезни на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор проводит регулярную масштабную работу по предотвращению случаев завоза чумы на территорию страны, а также ведет мониторинг активности природных очагов чумы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ежегодно в мире регистрируют сотни случаев опасных заболеваний. Зоны риска составляют США, Азия и Африка. Для профилактики распространения инфекции действует программа сотрудничества с Таджикистаном, Узбекистаном, Монголией, Киргизией, Китаем и Казахстаном.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России достаточно запасов вакцин против чумы Обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация, зарегистрированы тест-системы и диагностические препараты.

Ранее случай туберкулеза зафиксировали на факультете фундаментальной медицины МГУ в Москве.