Туберкулез выявили у одной из студенток МГУ

Случай туберкулеза зафиксировали на факультете фундаментальной медицины МГУ

Фото: РИА «Новости»

Туберкулез диагностировали на факультете фундаментальной медицины МГУ у студентки магистратуры. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе факультета.

«В связи с этим будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», — отметили в вузе.

Круг контактировавших со студенткой лиц проверят на туберкулез, также на факультете планируют провести дезинфекцию. Уточняется, что, несмотря на каникулы, «потребуется мобилизация студентов».

По данным факультета фундаментальной медицины МГУ, пока известно только об одном случае туберкулеза.

В Туве 30-летняя воспитательница детского сада скрыла, что болеет туберкулезом, и продолжала работать с детьми. В результате она заразила опасной инфекцией девять воспитанников ясельной группы.

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