Роспотребнадзор исключил распространение вируса Бурбон в России

Переносящий вирус Бурбон клещ «Одинокая звезда» (Amblyomma americanum) является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки. Поэтому в России случаев заражения новым возбудителем не выявили, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули что инфекция, которую вызывает вирус Бурбон, считается редкой и против нее не существует ни вакцин, ни тестов для выявления.

Впервые возбудителя выявили в 2014 году в американском штате Канзас, после чего отдельные случаи заражения регистрировали на Среднем Западе, Восточном побережье и Юге США. У пациентов с подтвержденным диагнозом фиксировали высокую температуру, слабость, утомляемость, головную боль, ломоту в теле, тошноту, рвоту и сыпь.

«На данный момент подтвержденных данных о циркуляции вируса Бурбон на территории России нет. Вид Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в России есть собственные виды иксодовых клещей, переносящие энцефалит и боррелиоз. В южных районах встречается клещ Hyalomma — переносчик возбудителя геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Сезон активности клещей еще не закончился, поэтому риск укусов сохраняется при посещении лесов, парков и даже дачных участков. Россиян призвали соблюдать меры безопасности и при посещении природных зон надевать закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь, а также использовать репелленты. Кроме того, всем доступна вакцина от клещевого энцефалита.

При обнаружении клеща его необходимо удалить пинцетом и как можно скорее передать на экспертизу.

В воскресенье, 2 августа, врачи штата Нью-Йорк объявили о выявлении первого зараженного вирусом Бурбон. По данным телеканала Fox News, с 2014 года, после открытия возбудителя, в США выявили всего шесть случаев заражения, два из которых закончились летальным исходом.