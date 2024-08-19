Роспотребнадзор исключил опасность для России из-за оспы обезьян

Оспа обезьян не представляет для россиян никакой опасности, так как в стране оперативно могут выявить это заболевание. Об этом изданию Life заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что в России выстроили эффективную систему тестов для выявления болезни. По ее словам, в стране обнаружили три случая завозной оспы, специалисты не допустили распространения болезни.

«А учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эпидемическое, неопасно», — объяснила она.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что в 13 африканских государствах число заболевших оспой обезьян увеличилось до 17,5 тысячи человек. Он назвал вспышку болезни чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и призвал усовершенствовать систему поставки лекарств.

Ранее вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что у России есть запас вакцины против оспы обезьян.