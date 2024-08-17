Число заболевших оспой обезьян в 13 странах Африки выросло на 160%

Число заболевших оспой обезьян в 13 африканских странах с начала года достигло 17,5 тысячи человек. Количество летальных исходов — 517. На это указал в заявлении президент ЮАР Сирил Рамафоса, его опубликовали на сайте Африканского центра по контролю и заболеваемости .

В своем заявлении глава государства подчеркнул, что общее число зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян на 160% выше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Рамафоса добавил, что, кроме 13 стран, где заражения и смерти подтвердились, еще три государства заявили о возможном заражении своих жителей. Сейчас они проводят обследование инфицированных.

«Я полностью поддерживаю предложение генерального директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний о введении режима чрезвычайной ситуации из-за эпидемии оспы», — подчеркнул президент ЮАР.

Он пояснил, что этот шаг даст возможность объединиться в борьбе с болезнью всем правительствам стран Африканского союза для мобилизации финансовых и медицинских ресурсов, а также привлечь международные организации и государства-партнеры.

Рамафоса призвал Всемирную организацию здравоохранения не допускать повторения ошибок с обеспечением вакцинами стран Африки во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Оспа является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Новая программа должна отличаться от той, когда вакцины и лекарства оказались доступны только на Западе, а Африка получила остатки», — пояснил президент ЮАР.

Вирусолог и научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Ильи Мечникова Виталий Зверев в комментарии 360.ru заявил, что не может дать гарантии, что вакцина от натуральной оспы обеспечит защиту от оспы обезьян, потому что речь идет о разных вирусах. Оценивая возможность проникновения возбудителя в Россию, он отметил, что Роспотребнадзор знает о ситуации в Африке и внутри страны держит ситуацию на особом контроле.