Rolling Out: углеводный завтрак и ошибки в тренировках приближают к диабету

Диабет второго типа — это не просто высокий уровень сахара в крови, а сложное расстройство обмена веществ, при котором организм начинает работать против самого себя. Существуют привычки, способствующие развитию недуга, сообщила « Мойка78 » со ссылкой на Rolling Out .

Среди них — углеводный завтрак. Многие начинают свое утро с хлеба, хлопьев или каши, сладкого чая, кофе или сока. Такой прием пищи провоцирует опасные скачки уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету, повреждению сосудов и ускоренному разрушению органов.

К диабету второго типа также приближают ошибки в тренировках. Неправильно спланированные по времени или интенсивности нагрузки могут резко поднять уровень сахара в крови, что нанесет организму больше вреда, чем пользы.