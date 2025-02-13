Rolling Out: углеводный завтрак и ошибки в тренировках приближают к диабету

Диабет второго типа — это не просто высокий уровень сахара в крови, а сложное расстройство обмена веществ, при котором организм начинает работать против самого себя. Существуют привычки, способствующие развитию недуга, сообщила «Мойка78» со ссылкой на Rolling Out.
Среди них — углеводный завтрак. Многие начинают свое утро с хлеба, хлопьев или каши, сладкого чая, кофе или сока. Такой прием пищи провоцирует опасные скачки уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету, повреждению сосудов и ускоренному разрушению органов.
К диабету второго типа также приближают ошибки в тренировках. Неправильно спланированные по времени или интенсивности нагрузки могут резко поднять уровень сахара в крови, что нанесет организму больше вреда, чем пользы.
Названы вероятные члены делегации России для переговоров с США по Украине
В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла
Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали за взятку в особо крупном размере
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте