Родителям напомнили, почему нельзя вызывать рвоту у ребенка при отравлении

Иногда при признаках отравления у маленького ребенка родители пытаются вызвать у него рвоту. Врач-токсиколог Ростовской городской больницы скорой медицинской помощи Хугас Поркшеян объяснил 360.ru, почему этого делать не стоит.

Специалист обратил внимание, что у детей в такой ситуации возрастает риск аспирации, поскольку рвотный рефлекс они контролировать не в состоянии.

Если ребенка начинает рвать, он может судорожно вдохнуть, и содержимое желудка окажется в дыхательных путях, обожжет легкие и спровоцирует аспирационную пневмонию.

«При отравлении нужно освободить дыхательные пути. Главное, чтобы ребенок или взрослый дышал, то есть повернуть его набок. При возможности промыть желудок», — посоветовал Поркшеян.

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