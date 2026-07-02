Сегодня 13:21 Счет на минуты: что делать, если ребенок отравился ядовитыми ягодами Агроном Тихонова: одна из самых ядовитых ягод в России — вороний глаз 0 0 0 Фото: Википедия/Migas Эксклюзив

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Разгар лета — традиционно ягодная пора. Но зачастую в лесу внимание могут привлечь растения с яркими плодами, которые выглядят как черника или брусника, но на самом деле ядовиты. Дети воспринимают их как угощение, а родители иногда не могут отличить съедобное от смертельно опасного. Как избежать отравления и что делать, если беда уже случилась — в материале 360.ru.

Самые ядовитые ягоды средней полосы России Агроном Елизавета Тихонова напомнила, что одной из самых ядовитых ягод средней полосы России считается вороний глаз. «Крупная синяя ягода, очень похожа на чернику, голубику. Отличается от съедобных тем, что одна на цветоложе: на месте цветка — единственная ягода», — предупредила она. Необычайно красиво, по словам Тихоновой, цветет волчье лыко, ягоды дает ярко-красные.

У вороньего глаза яд концентрируется в ягоде, у волчьего лыка — тоже.

Не стоит недооценивать и опасность ландыша: его ягоды есть нельзя ни в коем случае — содержащиеся в них вещества, гликозиды, нарушают сердечный ритм вплоть до фибрилляции и полной остановки. Сильнейшим токсическим воздействием на сердце обладают и плоды наперстянки.

Интересно Волчье лыко — небольшой кустарник высотой до полутора метров. Зацветает в апреле–мае розово-сиреневыми душистыми цветками, которые сидят пучками по две-три штуки. Запах напоминает гиацинт или сирень и очень приятен, но долго его вдыхать нельзя: может вызвать головную боль. На месте цветков созревают ярко-красные блестящие ягоды величиной с горошину, которые выглядят очень аппетитно и часто привлекают детей и неопытных любителей природы.

Распространенные в центральной полосе России ядовитые ягоды, предупредила Тихонова, вызревают как раз в тот период, когда начинаются грибы и плодоносит земляника. Поэтому риск отравиться при походе в лес особенно велик, в том числе у детей. «Дети должны знать лес, все растения, в том числе ядовитые. Им надо показывать. <…> Буквально с двух лет, когда они уже могут ходить, чтобы соображали — вот это нельзя, это ядовито. Просто надо их воспитывать», — посоветовала собеседница 360.ru.

Тихонова призналась, что ни разу не видела ядовитых растений в городских парках, обычно не держат их и на огородах, а при появлении уничтожают.

Фото: РИА «Новости»

Как отличить ядовитую ягоду от съедобной

Существует несколько визуальных признаков, которые помогут понять, съедобна ягода или нет. У вороньего глаза один травянистый побег, черная ягода сидит в центре розетки из четырех-пяти листьев — голубика и черника растут на ветвистых кустиках гроздьями.

Ягоды волчьего лыка сидят прямо на ветке (как у облепихи), а не на длинных кистях, как красная смородина.

Плоды ландыша оранжево-красные, но их легко определить по листьям.

У белладонны (красавки) ягоды черные и блестящие, похожи на вишню, но растут поодиночке на травянистом кусте.

Красная бузина может напоминать калину, а крушина ломкая — черемуху. В отличие от черемухи, ягоды крушины растут на коротких кистях в пазухах листьев. Самое главное правило, которое нельзя нарушать: никогда не пробуйте незнакомую ягоду на вкус, не берите ее в рот. При малейших сомнениях в том, съедобно ли растение, лучше пройти мимо.

Фото: РИА «Новости»

Чем опасны ядовитые ягоды На организм ядовитые ягоды действуют по-разному, предупредил 360.ru врач-токсиколог Ростовской городской больницы скорой медицинской помощи Хугас Поркшеян. «Что-то нарушает проводимость сердца, раздражает стенку желудочно-кишечного тракта, [вызывает] тошноту, рвоту и прочие неприятности. <…> Растительные алкалоиды многокомпонентные, могут действовать и на то, и на другое», — рассказал он. По словам врача, основной удар приходится на сердечную проводимость, и ситуация может осложняться буквально по минутам — начиная от бледности и рвоты и заканчивая падением давления, выраженным сердцебиением или, наоборот, замедлением работы сердечной мышцы.

Вариантов очень много, все перечислить сложно. <…> Это алкалоиды, не медикаментозный препарат, в котором одно действующее вещество и одна мишень, куда оно направлено. Растительные препараты достаточно многообразны в своем проявлении при отравлении. Хугас Поркшеян

Поркшеян обратил внимание, что употребление даже нескольких несъедобных ягод ребенком может привести к очень серьезным последствиям. «Две-три ягоды вполне могут спровоцировать состояние вплоть до паралича дыхания или сердечной остановки. Даже клещевина — одна фасолинка — может вызвать смертельное отравление. <…> Белладонна, волчьи ягоды, вороний глаз на виду, с ними надо быть очень осторожными», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Взрослым, пояснил специалист, несколько легче справиться с отравлением благодаря защитному рефлексу: человека мутит, начинается рвота, что позволяет хотя бы частично избавиться от токсинов. У детей это срабатывает не всегда, к тому же концентрация ядовитых веществ с учетом веса ребенка будет выше.

Во-вторых, система регуляции недостаточно совершенная, как у взрослого. <…> Все еще очень неустойчиво, и реагирует организм достаточно ярко. И для ребенка это может быть, в общем-то, критично.

Одним из признаков отравления токсиколог назвал учащенное дыхание. Иногда у детей повышается возбудимость или, наоборот, они становятся вялыми. «Кожные покровы бледные или, наоборот, красные — при случае с белладонной. Пульс учащается. Надо смотреть на любые изменения: тошноту, рвоту, в некоторых ситуациях может быть жидкий стул», — перечислил Поркшеян. Если изменения в самочувствии начались непосредственно на природе или после того же похода в лес, необходимо обратить на это внимание и обратиться к врачу.

Фото: РИА «Новости»

Как помочь ребенку при отравлении Если есть серьезно подозрение, что ребенок съел ядовитые ягоды, подчеркнул Поркшеян, до приезда медиков нужно промыть ему желудок. В домашних условиях для этого подойдет чистая вода. Противопоказаний по возрасту нет, исключением могут стать признаки кровотечения. «При отравлении нужно освободить дыхательные пути. Главное, чтобы ребенок или взрослый дышал, то есть повернуть его набок. При возможности промыть желудок — если человек в сознании, без сознания это делать нельзя, естественно. И максимально быстро доставить его в медицинское учреждение. Других алгоритмов я не вижу», — сказал врач. Облегчить состояние способны и сорбенты, однако при раздражении желудочно-кишечного тракта такие препараты будут относительно бесполезны.

Энтеросорбенты могут помочь в случае с ядами центрального действия. Если есть возможность их принять, то ради бога.

Вызывать рвоту у маленького ребенка Поркшеян не рекомендовал из-за риска аспирации: у маленьких детей рвотный рефлекс не контролируется. В момент, когда ребенка начинает рвать, он может сделать судорожный вдох, и содержимое желудка попадет не наружу, а в дыхательные пути; оказавшись в легких, вызовет химический ожог и аспирационную пневмонию.

Состав аптечки для похода в лес Поркшеян назвал приблизительный. Хорошо, когда под рукой есть антигистаминные препараты, те же сорбенты или обезболивающее. Он также развеял миф о том, как проверить ягоды на ядовитость молоком или серебром. «Это ни к чему не приведет. <…> Все эти вещи не работают», — заключил собеседник 360.ru.