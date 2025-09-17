Рязанские врачи рассчитали формулу смертности от COVID-19

Рязанские медики разработали формулу для расчета смертности от COVID-19. Это поможет им подготовиться к новой волне пандемии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Исход заболевания можно определить по следующим четырем критериям: степень поражения легких, выявляемая с помощью компьютерной томографии; частота сердечных сокращений; уровень креатинина в крови; концентрация белка HIF-1α, который активизируется при недостатке кислорода.

«Все это загоняется в формулу, которая выдает вероятность исхода: если P<0,42 — пациент идет на поправку, если больше — риск смерти высокий», — написали авторы материала.

Точность прогноза на 50 реальных пациентах достигла почти 86%.

Ранее в России предрекли рост заболеваемости гриппом и COVID-19. Чтобы защитить себя, нужно соблюдать простые меры: чаще мыть руки, держаться подальше от больных и укреплять иммунитет.