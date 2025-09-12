Осень — пора инфекций. Традиционно самыми опасными остаются вирусы гриппа и новые штаммы коронавируса, способные обходить защиту после прививок или перенесенной болезни. В зоне риска — все, особенно дети.

Обезопасить себя можно, придерживаясь простых правил: чаще мыть руки, соблюдать дистанцию с заболевшим и укреплять иммунитет. Но что делать, если вирус проник в организм? Чем быстрее начать лечение, тем эффективнее будет борьба. Самая частая ошибка — пытаться перенести болезнь на ногах.

Доктор медицинских наук главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус рекомендовал лечиться от вирусных инфекций препаратами с изученным механизмом действия.

«У нас есть препарат такого рода — это так называемые ингибиторы фузии, международное непатентованное наименование такой группы — умифеновир. В Российской Федерации умифеновир известен под брендом „Арбидол“. Это один из самых изученных препаратов», — добавил врач.

При этом важно не заниматься самолечением и перед применением проконсультироваться со специалистом.