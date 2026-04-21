Рязанская школьница съела килограмм хурмы и попала на операционный стол

Врачи Рязанской области удалили у девочки фитобезоар из непереваренной хурмы

Хирурги Рязанской областной детской клинической больницы прооперировали 15-летнюю девочку, съевшую больше килограмма хурмы за раз. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Подросток обратилась к врачам с сильной болью в животе, у нее появилась тошнота и пропал аппетит. Во время обследования медики нашли фитобезоар длинной 20 сантиметров, сформировавшийся из остатков непереваренной клетчатки, в случае пациентки — хурмы.

Заведующий детским хирургическим отделением Олег Ларькин объяснил, что соляная кислота в желудке не может растворить подобное образование.

«Длительное нахождение фитобезоара в желудочно-кишечном тракте может приводить к различным осложнениям», — добавил он.

Хирурги успешно провели операцию и удалили инородное тело. Юную пациентку выписали под амбулаторное наблюдение, она чувствует себя хорошо.

Ранее врачи в Москве удалили из желудка женщины фитобезоары размером с яблоко.