Москвичка носила в себе фитобезоары размером с яблоко

Московские врачи удалили из желудка женщины фитобезоары размером с яблоко

В Москве врачи 15-й горбольницы имени Филатова успешно удалили из желудка 53-летней пациентки множество фитобезоаров, некоторые из которых выросли до размера яблока. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава.

Женщина обратилась с жалобами на боли в области живота. На обследовании медики заметили инородные тела из грубых растительных волокон.

В просвете двенадцатиперстной кишки они выявили безоар размером 4х8 сантиметров. Удалить его удалось щипцами и петлей, но часть фрагментов опустилась в тонкую кишку, у пациентки обнаружили острую тонкокишечную непроходимость.

«Дальше последовала лапароскопически-ассистированная энтеротомия — удаление безоара через разрез тонкой кишки», — рассказал заведующий хирургическим отделением Константин Ржебаев.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентку выписали домой на амбулаторное лечение.

